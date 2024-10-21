Maltepe'de yolcu minibüsü park halindeki tıra çarptı: 8 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yolcu minibüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi'nde saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 M 2903 plakalı yolcu minibüsü, park halindeki 57 ABD 596 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün muavin kısmı içeri çöktü. Korkutan kazada minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik ekipleri tırı ve kaza yapan minübüsü kısa sürede kaldırarak yolu trafiğe açtı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.