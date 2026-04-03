Maltepe'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Maltepe'de caddede seyir halindeki yolcu minibüsü, park halindeyken yola çıkan otomobile çarptı.

Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Rıdvan A. 34 M 4403 plakalı minibüsüyle caddede ilerlediği sırada, 35 ADY 064 plakalı otomobiliyle park yerinden çıkıp yola doğru hareket eden Seher S.'nin aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Seher S., yolcu koltuğunda oturan Sevim S. ile minibüste bulunan yolculardan Enginar P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Yaralılar, ekipler tarafından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 3 yaralının da hayati tehlikelerinin olmadığı, durumlarının ise hafif olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polisin, inceleme başlattığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.