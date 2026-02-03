Maltepe'deki akran zorbalığı: 4'ü çocuk 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Maltepe’de yaşanan akran zorbalığı olayı sonrası başlatılan soruşturmada, küçük çocuğa yönelik şiddet ve tehdit suçlamasıyla biri 18 yaşından büyük dördü çocuk 5 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Maltepe’de akran zorbalığına uğrayan küçük mağdurun korunması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında M.P. ve suça sürüklenen çocuklar B.D., U.E., Y.Y. ve B.U. isimli şüpheliler kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ili Maltepe ilçesinde yaşı küçük mağdurun akran zorbalığına uğramasının tespit edilmesi akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimat üzerine saat 02:00’da şüpheli M.P. ve suça sürüklenen çocuklar B.D., U.E., Y.Y. ve B.U. kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından gözaltına alınmıştır.

Olaya ilişkin maddi gerçeğin açığa çıkartılmasına yönelik soruşturma işlemleri ivedilikle ve titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada paylaşılan ve 1 Şubat 2026 tarihini taşıyan görüntülerde, İstanbul’un Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi’nde 17 yaşındaki E.G. isimli çocuğa yönelik bir grubun şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

Görüntülerde, çoğunluğunun 18 yaşından küçük olduğu belirlenen grup üyelerinin E.G.’ye yönelik fiziksel şiddet, sözlü tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullandığı görüldü.

Kamuoyunda tepki çeken görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, grupta yer aldığı tespit edilen biri 18 yaşından büyük, dördü çocuk olmak üzere toplam beş kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.