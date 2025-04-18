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Maltepe'deki huzurevinde çıkan yangında yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Yaklaşık 10 gün önce Maltepe'deki huzurevinde çıkan yangında yaralanan ve entübe edilen bir yurttaş yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 18.04.2025 11:54
  • Giriş: 18.04.2025 11:54
  • Güncelleme: 18.04.2025 12:01
Kaynak: AA
Maltepe'deki huzurevinde çıkan yangında yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

İstanbul Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangının ardından hastanelerde tedavisi devam eden 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan huzurevinde 9 Nisan'da meydana gelen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen 27 kişinin 22'si taburcu edildi.

Hastanede tedavisi süren 1 kişi yaşamını yitirirken, biri entübe durumda olmak üzere 4 hastanın tedavileri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

9 Nisan'da saat 05.00 sıralarında Maltepe Huzurevi'nde yangın meydana gelmişti. Huzurevinin içerinde bulunan özel bakım ünitesinde meydana gelen yangında 27 kişi yaralanmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan 5 hastadan 2'si entübe edilmişti.

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