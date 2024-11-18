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Maltepe'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 18.11.2024 11:13
  • Giriş: 18.11.2024 11:13
  • Güncelleme: 18.11.2024 11:13
Kaynak: AA
Maltepe'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zümrütevler Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda Ü.P. gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 17 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Ü.P, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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