Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangın: Yaralanan 4 kişi entübe edildi

İstanbul'da Maltepe Huzurevi'ndeki yangının ardından hastanelere kaldırılan 27 kişiden 19'u taburcu edildi, 4'ü ağır toplam 8 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Olay, 9 Nisan'da saat 05.00 sıralarında Maltepe Huzurevi'nde meydana geldi. Huzurevinin içerinde bulunan özel bakım ünitesinde, sebebi henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Paniğe neden olan yangında yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

8 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan veya dumandan etkilenen 27 kişi arasında yer alan 2 yaralı bugün taburcu edildi.

Böylece toplam 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmiş oldu.

Aralarında durumu ağır olan ve entübe edilen 4 kişinin de yer aldığı toplam 8 yaralının ise tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor.