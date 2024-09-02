Maltepe Kitap Günleri başlıyor

Maltepe Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi ile işbirliği içinde bu yıl düzenleyeceği Maltepe Kitap Günleri, “Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılında Laiklik, Özgürlük, Adalet ve Barış” temasıyla başlıyor. 7-15 Eylül tarihleri arasında 9 gün sürecek Maltepe Kitap Günleri’nin 2024 yılı sloganı ise “Bir Kültürdür, Tarihtir Maltepe. Maltepe’de Kitap Var, Maltepe’de Yaşam Var” olarak belirlendi.

Maltepe Kitap Günleri’nin Onur Konuğu Türkiye Felsefe Kurumu’nun Başkanı, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi olacak.

Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan kitap günleri, yazar, edebiyatçı, gazeteci ve akademisyenlerle siyasetçileri 9 gün boyunca söyleşi ve imza gününde kitapseverlerle buluşturacak.

"BİR KÜLTÜRDÜR, TARİHTİR MALTEPE"

"Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olduğu bir toplumun daha güçlü, dayanışmacı ve üretken olduğuna” vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe Kitap Günleri ile halkın sanata ve kültüre olan erişimini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Maltepe’nin kalbinde, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek, kültürün, sanatın ve edebiyatın birleştirici gücünü deneyimleyeceklerini kaydeden Başkan Köymen, “Maltepe Kitap Günleri’nin, kültürel değerlerimizi, tarihsel mirasımızı ve ortak geleceğimizi bir arada tutmak adına önemli bir imkân sunduğunu düşünüyoruz. ‘Bir Kültürdür, Tarihtir Maltepe. Maltepe’de Kitap Var, Maltepe’de Yaşam Var’ sloganımız, Maltepe’nin zengin geçmişi ile canlı ve dinamik geleceği arasında kurduğumuz köprüyü simgeliyor. Maltepe, yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Bu köklü mirası genç nesillere aktarmak, gençliğin dinamizmi ile tarihi kültürel değerlerimizi buluşturmak başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor. Cumhuriyet’in yeni yüzyılında, bu yılki tema olarak belirlediğimiz ‘Laiklik, Özgürlük, Adalet ve Barış’ kavramları, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da ihtiyaç duyduğu değerleri temsil ediyor. Maltepe Kitap Günleri, edebiyatın ve sanatın bu değerleri nasıl yaşattığını, nasıl güçlendirdiğini ve nasıl birleştirdiğini bize göstermesi açısından çok kıymetli. Kitapların açtığı pencereden baktığımızda, dünyayı daha geniş, daha derin ve daha anlamlı bir şekilde görme şansını elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yazarlar, edebiyatçılar, gazeteciler, akademisyenler ve siyasetçilerle bir araya gelerek, Maltepe'yi sanatın ve kültürün başkenti yapma yolunda önemli bir adım attıklarının altını çizen Esin Köymen, "Kültürel ve sanatsal etkinlikler, bireyleri bir araya getirerek toplumların dayanışma pratiklerini de geliştirir. Bizler, Maltepe'de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için de çalışıyoruz. Sevgili komşularım, 'Maltepe'de Yaşam Var' demek, Maltepe'de kültür, sanat ve dayanışma var demektir. Bu yolu birlikte yürüyecek, sizlerin desteğiyle Maltepe'yi, kültür ve sanatın merkezi haline getireceğiz. 9 gün sürecek etkinlikler, konserler ve atölyelerle konuşup tartışacağımız; Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin açılışını onurlandıracağı kitap günlerimize tüm İstanbul halkını bekliyoruz" diye konuştu.

"KİTAPLAR İNSANLIĞIN BİRİKİMİNİ GELECEĞE TAŞIR"

Aydınlık bir geleceğin inşasında kitabın, yazarların, sanatın ve edebiyatın olmazsa olmaz bir yeri olduğuna değinen YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya ise şunları söyledi:

“Kitaplar, insanlığın birikimini gelecek nesillere taşıyan en güçlü araçlardır. Bu yüzden, aydınlık bir geleceğin inşasında kitabın, yazarların, sanatın ve edebiyatın olmazsa olmaz bir yeri olduğuna inanıyoruz. Kitaplar sadece bilgi değil, aynı zamanda duygularımızı, düşüncelerimizi ve hayal gücümüzü de besler. Her sayfasında yeni bir dünya sunan kitaplar, bireyleri geliştirirken toplumu da dönüştürme gücüne sahiptir. Maltepe Kitap Günleri’nde yayınevlerimiz, yazarlarımız ve okurlarımız bir araya gelerek, edebiyatın ve sanatın derinliklerinde yolculuğa çıkacak. Bu yolculuk, Maltepe’nin kültürel dokusunu daha da zenginleştirecek, gençlerimize ilham verecek. Maltepe Kitap Günleri, aynı zamanda bir düşünce paylaşım platformu, bir kültür inşası alanı olacak. Bu etkinliğin, Maltepe’nin kültürel kimliğine katkı sağlayacağına, okuma alışkanlıklarını yaygınlaştıracağına ve toplumumuzu daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum.

Kitapların dünyasında hep birlikte nice güzel anılar biriktirmek dileğiyle, tüm kitap dostlarıyla Maltepe’de buluşmayı diliyorum. Yerel yönetimlerin tüm paydaşları gözeterek kültürel çalışmalara verdikleri destek, Maltepe’de güçlü bir şekilde filizleniyor. Esin Köymen'in, kültürel ve sanatsal faaliyetlere kararlılıkla sahip çıkması, büyük bir anlam taşıyor. Yayıncılarımız, yazarlarımız ve okurlarımızla omuz omuza duran bu vizyonu ve gösterdiği iradeyi gönülden kutluyorum. Maltepe'de Sanat Var, Hayat Var!"