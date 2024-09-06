Maltepe Kitap Günleri başlıyor

Maltepe Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi ile iş birliği içinde bu yıl düzenleyeceği Maltepe Kitap Günleri, “Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılında Laiklik, Özgürlük, Adalet ve Barış” temasıyla başlıyor. 7-15 Eylül tarihleri arasında 9 gün sürecek Maltepe Kitap Günleri’nin 2024 yılı sloganı ise “Bir Kültürdür, Tarihtir Maltepe. Maltepe’de Kitap Var, Maltepe’de Yaşam Var” olarak belirlendi.

Maltepe Kitap Günleri’nin Onur Konuğu Türkiye Felsefe Kurumu’nun Başkanı, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi olacak. Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan kitap günleri, yazar, edebiyatçı, gazeteci ve akademisyenlerle deneyimli siyasetçileri 9 gün boyunca söyleşi ve imza gününde kitapseverlerle buluşturacak.

Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olduğu bir toplumun daha güçlü, dayanışmacı ve üretken olduğuna vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe Kitap Günleri ile halkın sanata ve kültüre olan erişimini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Maltepe’nin kalbinde, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek, kültürün, sanatın ve edebiyatın birleştirici gücünü deneyimleyeceklerini kaydeden Köymen, “Maltepe Kitap Günleri’nin, kültürel değerlerimizi, tarihsel mirasımızı ve ortak geleceğimizi bir arada tutmak adına önemli bir imkân sunduğunu düşünüyoruz. ‘Bir Kültürdür, Tarihtir Maltepe. Maltepe’de Kitap Var, Maltepe’de Yaşam Var’ sloganımız, Maltepe’nin zengin geçmişi ile canlı ve dinamik geleceği arasında kurduğumuz köprüyü simgeliyor. Maltepe, yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Bu köklü mirası genç nesillere aktarmak, gençliğin dinamizmi ile tarihi kültürel değerlerimizi buluşturmak başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor. Cumhuriyet’in yeni yüzyılında, bu yılki tema olarak belirlediğimiz ‘Laiklik, Özgürlük, Adalet ve Barış’ kavramları, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da ihtiyaç duyduğu değerleri temsil ediyor. Maltepe Kitap Günleri, edebiyatın ve sanatın bu değerleri nasıl yaşattığını, nasıl güçlendirdiğini ve nasıl birleştirdiğini bize göstermesi açısından çok kıymetli. Kitapların açtığı pencereden baktığımızda, dünyayı daha geniş, daha derin ve daha anlamlı bir şekilde görme şansını elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MALTEPE’DE YAŞAM VAR, SANAT VAR, DAYANIŞMA VAR!”

Yazarlar, edebiyatçılar, gazeteciler, akademisyenler ve deneyimli siyasetçilerle bir araya gelerek, Maltepe’yi sanatın ve kültürün başkenti yapma yolunda önemli bir adım attıklarının altını çizen Köymen, “Kültürel ve sanatsal etkinlikler, bireyleri bir araya getirerek toplumların dayanışma pratiklerini de geliştirir. Bizler, Maltepe’de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için de çalışıyoruz. Sevgili komşularım, ‘Maltepe’de Yaşam Var’ demek, Maltepe’de kültür, sanat ve dayanışma var demektir. Bu yolu birlikte yürüyecek, sizlerin desteğiyle Maltepe’yi, kültür ve sanatın merkezi haline getireceğiz. 9 gün sürecek etkinlikler, konserler ve atölyelerle konuşup tartışacağımız; Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin açılışını onurlandıracağı kitap günlerimize tüm İstanbul halkını bekliyoruz” diye konuştu.

Aydınlık bir geleceğin inşasında kitabın, yazarların, sanatın ve edebiyatın olmazsa olmaz bir yeri olduğuna değinen YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya ise “Kitaplar, insanlığın birikimini gelecek nesillere taşıyan en güçlü araçlardır. Bu yüzden, aydınlık bir geleceğin inşasında kitabın, yazarların, sanatın ve edebiyatın olmazsa olmaz bir yeri olduğuna inanıyoruz. Kitaplar sadece bilgi değil, aynı zamanda duygularımızı, düşüncelerimizi ve hayal gücümüzü de besler. Her sayfasında yeni bir dünya sunan kitaplar, bireyleri geliştirirken toplumu da dönüştürme gücüne sahiptir. Maltepe Kitap Günleri’nde yayınevlerimiz, yazarlarımız ve okurlarımız bir araya gelerek, edebiyatın ve sanatın derinliklerinde yolculuğa çıkacak. Bu yolculuk, Maltepe’nin kültürel dokusunu daha da zenginleştirecek, gençlerimize ilham verecek. Maltepe Kitap Günleri, aynı zamanda bir düşünce paylaşım platformu, bir kültür inşası alanı olacak. Bu etkinliğin, Maltepe’nin kültürel kimliğine katkı sağlayacağına, okuma alışkanlıklarını yaygınlaştıracağına ve toplumumuzu daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Kitapların dünyasında hep birlikte nice güzel anılar biriktirmek dileğiyle, tüm kitap dostlarıyla Maltepe’de buluşmayı diliyorum. Yerel yönetimlerin tüm paydaşları gözeterek kültürel çalışmalara verdikleri destek, Maltepe’de güçlü bir şekilde filizleniyor. Esin Köymen’in, kültürel ve sanatsal faaliyetlere kararlılıkla sahip çıkması, büyük bir anlam taşıyor. Yayıncılarımız, yazarlarımız ve okurlarımızla omuz omuza duran bu vizyonu ve gösterdiği iradeyi gönülden kutluyorum. Maltepe’de sanat var, hayat var!” dedi.

Maltepe Kitap Günleri söyleşiler, şiir dinletileri, imza günleri ve atölyelerle dolu dolu geçecek.

- 7 Eylül’de Mücella Yapıcı, Pınar Giritlioğlu, Cemalettin Küçük “Neoliberal Tahribat ve Çağdaş Ekoloji Mücadelesi”

- 8 Eylül’de Emirhan Oğuz, Faris Kuseyri, Erhan Keleşoğlu “Nehirden Denize Filistin: Direniş, Siyaset ve Edebiyat; Kurtul Gülenç, Güçlü Ateşoğlu, M. Ertan Kardeş, “Arif Çağlar, Cumhuriyet Fikri ve Felsefe”;

- 9 Eylül’de Hasan Şimşek, “Devlet Okulu Neden Hedefte?”, Aykut Ünker, Rezan Çelebi Şendil, “Satyros Manastırı’ndan Bakireler Anıtı’na Bir Kültürdür, Tarihtir Maltepe”, R.İhsan Eliaçık ve Erdoğan Aydın “Demokrasi Güçleri Ne Yapmalı?”

- 10 Eylül’de Füsün Çetinel, Binnur Denizci Miniç, Ümit Kireççi, Betül Kanbolat “Hayvan Haklarına Bir De Çocuk Edebiyatından Bakalım”;

- 11 Eylül’de Pelin Özer, Betül Dünder, Gülce Başer “Metinlerarasılık ve Şair”, Hayri Kozanoğlu, Mustafa Sönmez ve Ozan Gündoğdu “Siyasal Rejimin Ekonomi Politiği”

- 12 Eylül’de Kazım Öz “Sanat ve Özgürlükler”, Berkant Gültekin, Hakkı Özdal, Hakan Koçak, Güven Gürkan Öztan “12 Eylül’ün Mevcut Siyasal Rejiminin Kuruluşundaki Etkinleri ve Demokratik Mücadele”

- 13 Eylül’de Türkan Elçi, Ahmet Özer, Şeyhmus Diken “Barışın Dili İnsanlığın Evrensel Dilidir” , Ahmet Telli ve Şükrü Erbaş “Hayatın Gecesi Lambasını da Beraberinde Getirir”

- 14 Eylül’de Nevzat Evrim Önal “Kentli Bireye Dayatılan Bencillik, İnsan Bencil mi?” Erol Köroğlu, Sinan Yıldırmaz, Şeref Bilsel “Cumhuriyet’in Edebi Kanonu: Dahil Olanlar, Olamayanlar”, Birol Caymaz, İbrahim Ö. Kaboğlu, Hayri Kozanoğlu, Can Kakışım “Laiklik ve Yurttaşlık”

- 15 Eylül’de Serpil Çakır, Elfin Tataroğlu, Özlem Özdemir, “Cumhuriyetin Öncü Kadınları ve Kadın Mücadelesi”

-Gökan Zeybek, Buğra Gökce, Ercüment Çervatoğlu ve Alper Taş, “Toplumcu Belediyecilik ve Kamuculuk” oturumlarında kitapseverlerle buluşacak.

Sepin Sinanoğlu, İsmail Arı, Müge İplikçi, Ahmet Özdemiroğlu, Sevim Ak, İbrahim Varlı, Nilüfer Benal ve daha birçok yazar 7-15 Eylül tarihleri arasında Maltepe Kitap Günleri’nde okurlarının kitaplarını imzalayacak. Ata Camuz ise 10 Eylül’de Karagöz Oyunu ile Maltepe Kitap Günleri’nde olacak.