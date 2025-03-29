Maltepe Miting Alanı’na en kolay nasıl gidilir?

Tek adam rejimine karşı memleketin dört bir yanında günlerdir süren protestolar, bugün İstanbul’da kitlesel bir buluşmayla devam edecek.

CHP’nin çağrısıyla düzenlenen ve birçok siyasi parti ile sivil toplum örgütünün de destek verdiği miting, saat 12.00’de Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Binlerce kişinin katılması beklenen miting öncesi hareketlilik sürerken, mitinge katılmak isteyenler için Maltepe Miting Alanı’na ulaşım rehberi şu şekilde:

TOPLU TAŞIMAYLA ULAŞIM EN HIZLI SEÇENEK

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Maltepe sahilinde yer alan Maltepe Miting Alanı’na gitmenin en pratik yolu Marmaray ve otobüs hatları.

Marmaray ile ulaşım:

Marmaray hattı, miting alanına en yakın ve en hızlı ulaşımı sağlayan toplu taşıma aracı.

En yakın istasyonlar:

Süreyya Plajı İstasyonu: Alanın diğer ucuna daha yakın, yürüyerek 5-10 dakika.

Maltepe istasyonu: Pendik/Gebze yönüne giden hatta Süreyya Plajı'ndan bir durak sonra yer alan Maltepe istasyonu da miting alanına 5-10 dakika yürüme mesafesinde.

İdealtepe İstasyonu: Yürüyerek yaklaşık 10-15 dakika.

Avrupa Yakası'ndan gelecekler için: Marmaray ile Yenikapı, Sirkeci, Zeytinburnu gibi merkezlerden trene binip İdealtepe ya da Süreyya Plajı'nda inerek miting alanına ulaşabilirler.

Adalardan gelecekler için: Adalardan mitinge gelmek isteyenler vapurla Maltepe'ye gelip iskeleden yaklaşık 5 dakika yürüyerek miting alanına ulaşabilir. Saat konusunda sorun yaşayanlar ise adalardan Bostancı veya Kartal yönündeki vapurlara binip oradan Marmaray veya otobüs ile Maltepe'ye geçebilir.

Otobüsle ulaşım:

Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Pendik gibi bölgelerden kalkan çok sayıda İETT otobüsü Maltepe veya sahil hattına ulaşım sağlıyor.

Kullanabileceğiniz bazı hatlar:

16D, 16F, 21K, 133T, 252, GZ1 gibi hatlar sahil yolunu kullanıyor.

Maltepe sahil durağında inerek miting alanına yürüyebilirsiniz.

Metrobüs ile bağlantı kurmak isteyenler:

Avrupa Yakası'ndan gelenler, Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı’ndan Marmaray’a aktarma yaparak Maltepe yönüne devam edebilir.

ÖZEL ARAÇLA GELECEKLER DİKKAT!

İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.