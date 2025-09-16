Maltepe'nin yeni binalarına estetik dokunuş

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, ilçede yenilenen binaların cephe silüetine katkı sunacak şekilde tasarlanması için çalışıyor.

Maltepe Belediyesi riskli yapıların yenilenmesinin ardından binaların cadde cephe silüetine katkı sunacak şekilde tasarlanması için çalışıyor. Bağdat Caddesi’nde başlatılıp ilçe genelinde yaygınlaştırılan çalışmayla, şehir kimliğini yansıtan cephe örnekleriyle ilçenin ve bölgenin vizyonunun artırılması hedefleniyor.

Estetik, uyumlu ve dengeli

Yetkililer bina cephelerinin estetik, uyumlu ve dengeli olması ile hem kent yaşamının kalitesinin arttığına hem de o bölgenin ekonomik ve sosyal değerinin yükseldiğine değinerek, "Bu amaçla estetik tasarımı öne çıkaran ve insana dokunan yapılarla, kentimizi bir bütün olarak güzelleştirmeye, doğaya ve geleceğe saygılı bir Maltepe için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Estetik cepheler ilçenin kalitesini artırıyor

Altıntepe mahallesi sakini ve mimar Beste Karaman, bir Maltepeli ve bir mimar olarak bina cephelerinin estetik ve sürdürülebilir olmasının kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu aslında ilçemiz için de çok önemli bir durum çünkü ilçemizin kalitesini de artıran durumlar. Güzel tasarlanmış cepheler görmek bizi mutlu ediyor. Bu şehir karmaşıklığından da birazcık da uzaklaştırmış oluyor. Umarım çalışmalara hep böyle güzel cephelerle devam ederler" dedi.