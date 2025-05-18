Maltepe’de 19 Mayıs Coşkusu

Advertorial

Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106. yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, düzenlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şenliği’yle kutluyor.

SPOR VE EĞLENCE BİR ARADA YAŞANIYOR

Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği milli bayramın yıl dönümü dolayısıyla bugün spor etkinlikleriyle başlayan Gençlik ve Spor Şenliği 19 Mayıs Pazartesi günü meşaleli yürüyüş ve konserlerle son bulacak.

Spor etkinliklerinin ilki bugün 16-25 yaş arası gençler Bowling karşılaşmalarıyla başladı.

19 Mayıs Pazartesi günü kutlamalar Yalçın Kızılay Spor Salonu’nda saat 09.00’da Masa Tenisi Turnuvasıyla devam edecek.

Saat 10.00’da ise Orhangazi Şehir Parkı Futbol Sahası yanındaki alanda 19 Mayıs Gençlik Koşusu organize edilecek.

19 MAYIS COŞKUSU MEŞALELERLE ZİRVEYE TAŞINACAK

Spor etkinliklerinin tamamlanmasının ardından bayram heyecanı saat 19.30’da Maltepe Belediyesi ana hizmet binasının önünde başlayacak meşaleli yürüyüşle devam edecek.

Kortejin varış noktası olan Maltepe Cumhuriyet Meydanı saat 20.30’da Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Senfoni Orkestrası Konseri ve Maltepe Belediyesi Gençlik Korosu Konserine ev sahipliği yapacak.