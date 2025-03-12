Maltepe’de AVM önünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Maltepe’de alışveriş merkezinde bir kişi, şüpheli poşet taşıyan şahısları güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin şüphelileri AVM’den çıkarması üzerine çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Maltepe Cevizli Mahallesi’nde bulunan Maltepe Piazza AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, şüpheli bir poşet taşıyan iki şahsı güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlilerinin şüpheli şahısları dışarı çıkarması üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı saldırgan kendilerini şikayet eden şahsa bıçakla saldırdı. Şahıs kolundan aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen A.M.V. ile kavga esnasında elinde bıçak olduğu tespit edilen N.T.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, "kasten yaralama ve hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.