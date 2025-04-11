Maltepe’de halı sahada fenalaşan genç hayatını kaybetti

Maltepe’de halı sahada futbol oynarken fenalaşan genç, hayatını kaybetti. Gencin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Olay, 6 Nisan 2025 tarihinde gece saatlerinde Esenkent Mahallesi’nde bulunan halı sahada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan Cihan Yerlikaya, maç sırasında aniden fenalaştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yerlikaya, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, halı saha maçından görüntüler ortaya çıktı.