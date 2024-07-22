Maltepe’de kimyasal madde nedeniyle zehirlenme iddiası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabah saatlerinde, sokağa dökülen kimyasal maddenin kokusu nedeniyle zehirlendiği öne sürülen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da kimyasal madde nedeniyle yayılan kokudan etkilenen 4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstanbul’un Maltepe ilçesi Küçükyalı mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokağa dökülen kimyasal madde nedeniyle çevreye yayılan kötü koku mahallelide paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri ise koruyucu tulumlarla inceleme yaptı. Koku nedeniyle zehirlenen 4 vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.



