Maltepe’de korkutan yangın

İstanbul Maltepe’de bir binanın çatısında yangın çıktı. Tüm çatıyı saran yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çınar Mahallesi Beyhan Sokak’taki bir binada meydana geldi. Binanın çatı katında çıkan yangın, bir anda büyüyerek bütün çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri ise sokağa döküldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.