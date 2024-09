Maltepe’de “mahalle toplantıları” başladı

Maltepe Belediyesi, mahalle toplantılarına başladı. İlki Büyükbakkalköy Mahallesi’nde düzenlenen toplantı, Büyükbakkalköy Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği’nde yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Esin Köymen’in yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, Büyükbakkalköy Mahallesi Muhtarı Fuat Güzey ve mahalle sakinleri katıldı. Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’in selamlama konuşması ile başlayan toplantı soru-cevap halinde 3 bölüm olarak devam etti.

BAŞKAN KÖYMEN’DEN “18. MADDE UYGULAMASI” MÜJDESİ



Başkan Esin Köymen konuşmasında imar ve ulaşımla ilgili sorunlar konusunda mesafe kat ettiklerini belirterek, “Mahallemizdeki en önemli iki sorundan biri imardı. Aslında mahallemizin imarı vardı. Ancak mahallemizde konut alanlarında 18. madde uygulaması yapılmadığı veya bunda gecikildiği için sorun yaşıyorduk. Buradan bu müjdeyi de sizlere vereyim. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. Zaten ulaşım ve imar konusunda çalışmalar yapmıştık. Bu çalışmaları katkılarınızla daha da genişleteceğiz. Burada neden bulunuyoruz? Biz yerel yönetimlerde halkla birlikte hareket edeceğimize dair taahhütte bulunmuştuk. İşte bu toplantılar, bu meclisler onun bir yansıması. Mahalle toplantılarımızı mahallemizin sorunlarını sizlerden dinleyeceğiz. Eksiklerimizi tamamlayarak tekrar sizlerin karşısına çıkacağız. Katkı sunduğunuz için teşekkür ederim.” dedi.



İMAR VE ULAŞIM SORUNU ÖN PLANA ÇIKTI



Soru-cevap bölümünde imar, ulaşım, çocuk oyun ve donatı alanları, sosyalleşme alanları, güvenlik ve asayiş sorunları, bölgedeki fabrikaların çevre üzerinde yarattığı sorunlar, sahipsiz hayvan sorunu, madde kullanımıyla ilgili sorunlarla kreş ve semt pazarı talepleri ön plana çıktı.



TEK TEK NOT ALARAK CEVAPLADI



Soru-cevap sonrası tekrar söz alan Başkan Esin Köymen, vatandaşların sorularını tek tek not aldığını söyleyerek cevapladı. Esin Köymen şunları söyledi: “Aslında 18. madde uygulamasını yaparsak mahallemiz oldukça avantajlı. Mahallemizde yoğun yapılaşma olmadığı gibi mülkiyetlerin çoğu da sizlere ait. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Köy evi talepleri oldu. Bununla ilgili 18 mahallemizde mahalle evi projemiz var. Bu projemizi kadın ve çocukları önceleyerek yapacağız. Çalışan kadınların çocuklarına yönelik mahalle evlerinde çalışma salonları olacak. Kadın arkadaşlarımızın daha çok özgürleşmesi için bunları düşünüyoruz. Her mahalledeki mahalle evi, o mahallenin önceliklerine göre planlanacak. Burada düğün-dernek, taziye gibi kullanabileceğiniz çok amaçlı salonlar olacak. Sahipsiz hayvanlarla ilgili de sorunlar var, farkındayız ama burada popülasyonun dengede tutulması çok önemli ve aşılamayla birlikte tedavi hizmetlerinin aksamaması gerekiyor. İBB, Ataşehir belediyemizle sırt sırta kuracağımız alan, bir yaşam merkezi aslında. Burada ameliyathane ve sosyal tesis olacak. Ayrıca sosyal etkinliklerin mahallemizde de yapılması için çalışmalarımız olacak. Öğrenci bursları konusunda da çalışmalar yapacağız. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı hemen hemen tüm mahallelerimiz için büyük bir sorun. Kadın, çocuk ve özellikle gençlerin sosyal alanlarda görünür kılınmasından muradımız aslında bunların önüne geçmek. İstihdam başta olmak üzere mekânsal olarak da gençlerin talebine çözüm üretince onların daha iyi noktalara yönlendirilmesini sağlayabileceğiz.”



MUHTARDAN KÖYMEN’E TEŞEKKÜR



Büyükbakkalköy Mahallesi Muhtarı Fuat Güzey de Başkan Köymen’e ilk toplantıyı mahallelerinde başlattıkları için teşekkür ederek, “Başkanımızdan ümitliyiz, sorunlarımızı çözeceğine inancımız tam. Bir dahaki toplantıda birçok sorunumuzun çözülmüş olacağını düşünüyorum. Bu noktada katkı sunan, hizmet sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.