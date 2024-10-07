Maltepe’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Maltepe D100 Karayolu’nda bir otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi’nde D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KKN 44 plakalı otomobil, 34 KRD 775 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.