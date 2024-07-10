Maltepe’de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Maltepe ilçesinde motosikletiyle işe giden bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Murat Öztürk isimli kişi motosikleti ile işine giderken henüz kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Murat Öztürk kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesleri ile sokağa çıkan mahalle sakinleri yerde kanlar içinden yatan adamı görünce polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, Murat Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk’ün cansız bendeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.