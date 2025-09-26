Maltepe’de tarih gün yüzüne çıkıyor

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesi iş birliğiyle, Maltepe Mezarlığı’nda başlatılan çalışmalarda, eski dönemlere ait mezar taşları gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Esin Köymen, "Kentin kültürel belleğini yaşatma hedefimiz doğrultusunda, İBB ile tarihî değere sahip tescilli mezar taşlarının bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve iş birliğiyle, ilçenin geçmişini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. İBB’nin alanında başarılı çalışmalara imza atan Miras ekiplerinin özverili çalışmalarıyla Maltepe Mezarlığı’nda kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekipler, Maltepe Mezarlığı’nda gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla Osmanlı dönemine ait, toprak altında kalmış mezar taşlarını gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 1-1,5 metre derinlikte bulunan ve zamanla gözden kaybolan tarihi mezar taşları, İBB Miras ekiplerinin yürüttüğü kazı, temizlik, bakım, onarım ve boyama işlemleriyle yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kentin kültürel hafızasına katkı sağlayacak

Kahraman Yiğit, Yalçın Kızılay gibi Maltepe’nin geçmiş dönem belediye başkanlarının, yazar ve şairlerin, tiyatro ve sinema sanatçılarının da mezarlarının yenileneceği çalışma, sadece kayıp mezar taşlarını ortaya çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda kentin kültürel hafızasına da önemli bir katkıda bulunacak.

"Bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz"

Yapılan restorasyon, yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Kentin kültürel belleğini yaşatma hedefimiz doğrultusunda, İBB Miras iş birliğiyle Maltepe Merkez Mezarlığı’ndaki tarihî değere sahip tescilli mezar taşlarının bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihî kimliğiyle önemli bir kültürel miras alanı olan Maltepe Merkez Mezarlığı’nda geçmiş dönem belediye başkanlarımızın mezarlarını da restore ederek hatıralarını Maltepe halkı ve gelecek kuşaklar için koruma altına alıyoruz" diye konuştu.