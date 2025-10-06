Maltepe’de ücretsiz kış spor kursları başladı

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi’nin ücretsiz kış spor kursları başladı. Bu dönemde 8-12 yaş arasındaki çocuklar; cimnastik, basketbol, voleybol ve yüzme gibi farklı branşlarda spor eğitimi alıyor.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlamayı amaçlıyor. Kurslar ile çocukların kış aylarını daha verimli geçirmesine, sporu sevmesine ve özgüven kazanmaları hedefleniyor.

Kış dönemi boyunca sürecek olan kurslar, çocukların hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri için önemli bir fırsat sunuyor.