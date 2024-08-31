Maltepe’de yolcu ile taksi şoförü arasındaki ücret kavgası kamerada

Maltepe’de taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia eden yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sokağa taştı o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, taksiye binen yolcu, taksi şoförünün yolu uzattığını ve taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia ederek ücreti ödemek istemedi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Araçtan inen yolcu ve şoför sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.