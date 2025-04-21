Malumat ne demek? Malumat TDK sözlük anlamı ve kelime kökeni nedir?

"Malumat ne demek?” sorusu, özellikle Osmanlıca kökenli kelimelere ilgi duyan internet kullanıcıları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre malumat, “bilgi” anlamına gelir. Bu kelime, Arapça “malūm” (bilinen) kelimesinden türemiştir ve çoğul yapısıyla çok sayıda bilgiyi ifade eder. Özellikle resmi yazışmalarda, dilekçelerde ya da edebi eserlerde tercih edilen bir kelimedir. "Malumat nedir TDK?" şeklindeki popüler aramalara verilen yanıt da tam olarak budur: bilgi ya da haber.

MALUMAT KELİMESİ NERELERDE KULLANILIR?

Malumat kelimesi çoğunlukla resmi ve bürokratik dille yazılmış metinlerde yer alır. Örneğin; “Bu konuyla ilgili gerekli malumatı yetkili birimden alabilirsiniz” gibi bir cümle, kurum içi yazışmalarda sıklıkla karşılaşılan bir ifadedir. Aynı şekilde, “Malumat almak için lütfen iletişime geçiniz” gibi bir kullanım da iş dünyasında yaygındır. “Malumat örnek cümleleri” aramaları da, kelimenin hangi bağlamlarda kullanıldığını öğrenmek isteyenlerin başvurduğu sorgular arasında yer alır.

MALUMAT İLE BİLGİ ARASINDAKİ FARK VAR MI?

“Malumat ve bilgi aynı şey midir?” sorusu, özellikle dilin anlam katmanlarını öğrenmek isteyen kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Temel olarak her ikisi de aynı anlama gelse de, malumat daha çok yazılı, detaylı ve resmî bilgiye işaret eder. Günlük konuşmalarda “bilgi” kelimesi tercih edilirken, malumat daha çok eski metinlerde, resmi açıklamalarda veya akademik içeriklerde kullanılır. “Malumat ne demek kısaca?” sorusunun en basit cevabı şudur: bilgi; ancak daha resmî, daha ağırbaşlı bir ifade biçimidir.