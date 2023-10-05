Malzeme çıkarılan vincin halatı kopunca, düşüp ağır yaralanan işçi 9 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, vinçle yukarı çıkarılan inşaat malzemelerinin üzerine oturan ve halatın kopmasıyla 2 metreden beton zemine düşerek ağır yaralanan Osman Çankaya (62) tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 26 Eylül’de Yeniceköy Mahallesi 427'nci Sokak'taki bir bina inşaatında meydana geldi. Osman Çankaya, kamyondaki inşaat malzemelerini vincin halatına bağlayıp, malzemelerin üzerine oturarak vinçle yukarı çıkmak istedi. Ancak bu sırada vincin halatı kopunca Osman Çankaya, malzemelerle birlikte baş üstü beton zemine düşüp ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Osman Çankaya, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.