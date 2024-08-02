Malzeme masrafı öğrenciye engel

Ne devletten ne de üniversitelerden destek alabilen öğrenciler, eğitim materyallerinin pahalılığı nedeniyle okulu bırakmak ya da çalışmak zorunda kalıyor.

Etki Can BOLATCAN

Devlet üniversitelerinde eğitim almalarına rağmen okudukları bölümlerin gerektirdiği eğitim malzemelerinin pahalılığından şikâyet eden öğrenciler, eğitimlerini güçlükle sürdürüyor. Ankara Üniversitesi’nde Diş Hekimliği okuyan öğrenciler, bir dönemde malzeme kaynaklı okul masraflarının 10 bin lirayı geçtiğinden ve üniversitenin bu masrafları karşılamada öğrencilere yardım etmediğinden yakınıyor. Ankara Üniversitesi, 2023 Faaliyet Raporu’na göre 10 milyar 603 milyon 802 bin TL ile ülkenin en çok ödenek alan ikinci üniversitesi olurken yalnızca 31 öğrenciye burs veriyor. Söz konusu üniversiteye kayıtlı 91 bin 201 öğrenciden ise yalnızca bin 700'ü ise “kısmi zamanlı çalışma” karşılığı ücret alabiliyor.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan D., bölümün maddi yükünü her ailenin kaldıramayacağını belirtti. Sadece geçen dönem ders ve sınavları için malzeme masrafının 10 bin TL’yi aştığını söyleyen D., “İlk üç yıl kullandığımız laboratuvar malzemeleri hem de staj yaparken kullandığımız malzemelerin büyük çoğunluğu öğrencilerin cebinden çıkıyor. Okulun verdiği bir destek yok. Öğrencilere verilen tek devlet desteği 2 yıl önce yürürlüğe giren son sınıftaki öğrencilere asgari ücret uygulaması” dedi.

SÖZDE ÜCRETSİZ EĞİTİM

Öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken pek çok harcama yapmak zorunda kaldığı bölümlerden biri de Mimarlık. Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencisi R., öğrencilerin okulun başından itibaren pek çok maddi zorlukla karşılaştığını ve bu zorluklarla mücadele ederken ne devletten ne de üniversiteden destek alabildiğini aktardı. Mimarlık eğitiminde ilk andan itibaren masraf yapmaya başlandığını söyleyen R., “Bilgisayarın yoksa veya bilgisayarın sistemi okulda göreceğin eğitimler için yeterli değilse yeni bir bilgisayar alman gerekiyor. Teknolojik aletlerin maliyeti ortada. Okulun başında bilgisayar dışında temel başlangıç malzemeleri olan defter, kalem, çanta ve çizim yapmak için gereken malzemelere yapılan harcama bile öğrencilerin karşılamakta zorlanacağı maliyetler” dedi. Okula başladıktan sonra her hafta el çizimi yapılması gerektiği için özel eskiz kağıtları alınması gerektiğini belirten R., daha ilk dönemden maket yapmaya başladıklarını ve bu maketler için düzenli olarak karton, fotoblok gibi maket materyalleri alınması gerektiğini söyledi. Ülkede bütçe büyüklüğü açısından beşinci sırada olan Gazi Üniversitesi, 8 milyar 415 milyon 580 bin TL ödenek alıyor. Ancak bütçenin öğrencilere ayrılmadığını söyleyen R., okulunun şartlarının mimarlık eğitimi için yeterli olmadığını belirterek, “Ne malzeme yardımı alıyoruz ne bütçe yardımı. Okul destek olmadığı için öğrenciler birbirine destek oluyor” dedi.

VAKIFTA İŞLER DAHA ZOR

Vakıf üniversitelerine kayıtlı öğrenciler hem okul zamlarıyla hem malzeme masraflarıyla başa çıkmaya çalışıyor. 2023’te eğitim ücretine yüzde 199 zam yapan Bahçeşehir Üniversite’sinde İç Mimarlık 3. sınıf öğrencisi olan İ., sürekli zamlanan okul ücretinin ve okul materyallerinin öğrencileri zor durumda bıraktığını ifade etti. İ., “Her maket için farklı malzeme kullanıyoruz. Her kırtasiyeye gidişimizde en az 500 TL masrafımız oluyor. hiçbiri bize yansımıyor. Bizden aldıkları parayla imkânlarımızı geliştirmedikleri gibi yaptığımız masraflar için de destek olmuyorlar.”