“MAM 6284 Özel!”den fragman yayımlandı: "Ben sadece boşanmak istemiştim"

Kadına yönelik şiddet ve erkek şiddetinin konuşulduğu “Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel!”den fragman yayımlandı. Çocukları boşanmak istediği erkek tarafından katledilen bir kadının fragmandaki konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu kadın, “Yüz gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim” dedi.

Çocukları bir erkek tarafından öldürülen anne, şöyle konuştu: “Ben 6284'ü de bilmem. İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmem. Ben iki çocuk annesiyim. Hâlâ anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından… melek oldum. İki çocuğum babaları tarafından öldürüldü. Yüz gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim.”

Öte yandan fragmanda Hazal Kaya ve Gülben Ergen’in de sözlerine yer verildi. Hazal Kaya, “2015'te bir yine ısrarlı takip ve tacizine maruz kalmıştım şizofreni hastası birinin. Benim için de anlatması kolay bir şey değil. Kendisinde kelepçe var ve bende bir cihaz var. Ve bir gün o cihaz öttü. Geldi mi? Orada mı? Bu ne demek? Hiçbir fikrim yok. Ve o gün çocuklarım da setteydi” dedi. Gülben Ergen de “Ben 20 sene dayak yiyen bir anneye şahit oldum. Çok çok ezildim. Gördüm annemi de dayak yerken. Perişan oldum” diye konuştu.

Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel! ilk tanıtım. Programın tamamı Salı akşamı Gain Youtube kanalında ve Gain platformunda ücretsiz olarak yayında. pic.twitter.com/rHBWJHAfoO — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) October 11, 2024

OĞUZHAN UĞUR’DAN ÖZELEŞTİRİ

Programın sunucu Oğuzhan Uğur ise özeleştiride bulunduğu konuşmasında şöyle dedi:

“Ben Deniz, yıllar önce yaptığım şov programlarıyla seksist konuşmalar yapan bir adam olarak bu programı sunuyorum şu anda. Ben yaptığım konuşmaların seksist olduğunu düşünmeden samimiyet çerçevesinde değerlendiriyorum kendimce. Öyle bir egoya sahiptim. Alkışların, kahkahaların arasından gelen eleştirileri duymuyordum. Aslında duymak da istemiyordum. Sonrasında dinlemeye ya da duymaya ara verip anlamaya başladım. Büyüdüm, geliştim, anladım. Ben anladıysam eminim bizi izleyecek milyonlar içerisinde de birçok insan burada konuşulanları anlayacaktır.”

PROGRAMIN KONUKLARI

Programın konukları şöyle: Mor Çatı Vakfı Gönüllüleri Avukat Perihan Neşeli, Uzman Psikolog Leyla Soydinç, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kurucuları Gülsüm Kav, Fidan Ataselim, Çocuk İstismariyle Mücadele Derneği Kurucusu Saadet Özkan, Gazeteci Özlem Gürses, Sebuka Kurucusu Avukat Aslı Karataş, Sosyolog ve Akademisyen Zeliha Burtek, oyuncular Hazal Kaya ve Ezgi Mola.

Öte yandan pek çok sanatçı da söz konusu programın izleyicileri arasında yer alıyor.

PROGRAM SALI GÜNÜ ÜCRETSİZ GÖSTERİLECEK

Programın tamamı salı akşamı Gain Youtube kanalında ve Gain platformunda ücretsiz olarak izlenebilecek.