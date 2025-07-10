Mama çetesi SGK’yi soymuş

Devleti soymak için bebeklerin ölümüne neden olan ve Cumhuriyet Savcısını dahi tehdit eden Yenidoğan çetesi skandalı hafızalardaki yerini korurken şimdi de mama çetesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) soyduğu anlaşıldı.

SGK müfettişleri, tıbbi bebek mamalarının yazıldığı reçeteleri mercek altına aldı. Yenidoğan bebekler adına yazılan rapor ve reçetelerle binlerce kutu tıbbi bebek mamasının eczanelerden usulsüz olarak alındığı ve SGK’nin zarara uğratıldığı belirlendi. Müfettişlerin denetimine, 2018’de AKP’den Ağrı milletvekili aday adayı olan Mehmet Nedim Kolan’ın sahibi olduğu ve Yenidoğan çetesi skandalına da adı karışan Kolan Hastanesi de takıldı.

RAPOR AKP’LİNİN HASTANESİNDEN

4 Ocak 2024 doğumlu olan ve Düzce’de yaşayan bir bebeğe, 27 Haziran 2024 tarihinde Özel Büyükçekmece Kolan Hastanesi’nde “inek sütü alerjisi” teşhisi konulduğuna dair rapor hazırlandı. Uzman doktor tarafından yazılan raporu hastanenin başhekimi de onayladı. Aynı gün ve 10 Temmuz 2024’te 6 aylık bebek adına iki ayrı reçete yazıldı. Kolan Hastanesi’nde yazılan iki reçete ile Büyükçekmece’deki iki ayrı eczaneden toplam 45 kutu tıbbi bebek maması alındı.

ESKİ BÜROKRATIN REÇETESİ

Geçmiş yıllarda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde yöneticilikte yapan aile hekimi M.A. da yine aynı bebek adına 7 Ekim 2024 ve 13 Ocak 2025 tarihlerinde iki reçete yazdı. Bu reçeteler aracılığıyla da Fatih ve Esenyurt ilçelerinde bulunan eczanelerden toplam 66 kutu tıbbi bebek maması alındı. Müfettişler dört aynı reçete ile sadece bir bebek adına toplam 111 kutu tıbbi bebek maması alındığını belirledi.

BİR BEBEKLE 1,3 MİLYONLUK VURGUN

Tıbbi mamaların ücretinin tamamı SGK tarafından karşılanıyor. Bir kutu mamanın güncel fiyatı ise bin 200 TL. Sahte reçetelerle sadece bir bebek adına alınan 111 kutu mama ile SGK’nin uğratıldığı zararın güncel değeri ise 1 milyon 300 bin TL’yi buluyor.

Bebeğin babası, 2 Temmuz 2025’te SGK Düzce İl Müdürlüğü’ne çağırıldı. Müfettişler tarafından ifadesi alınan baba S.B., “Bu rapor ve reçeteler bilgim dahilinde değildir. Oğlum Düzce dışında hiçbir sağlık kuruluşunda tedavi olmamıştır. Sormuş olduğunuz reçeteleri de tıbbi mamaları da biz almadık. Sormuş olduğunuz eczaneleri de mamaları alan isimleri tanımamaktayım” dedi.

DOSYA SAVCILIĞA TAŞINDI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunan baba S.B., buradaki ifadesinde ise “Bugün Düzce SGK İl Müdürlüğü’ne ifade vermeye gittiğimde oğlumun kimlik bilgilerinin kullanıldığını öğrendim. Sözde oğlum Özel Büyükçekmece Kolan Hastanesi’nde tedavi görmüş ve yine İstanbul aile hekimliğinde adına reçete düzenlenmiş… Benim oğlum kesinlikle o hastanede tedavi görmedi, doğmadı. Bahsedilen aile hekimliğinde muayene de olmadı…” diye konuştu.

KİMLİK BİLGİLERİNE NASIL ULAŞTILAR?

BirGün’ün edindiği bilgilere tıbbi bebek maması vurgununa dair birçok sahte rapor ve reçete tespit edildi. Soygunun boyutunun milyonlarca lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Bebeklerin kimlik bilgilerine nasıl ulaşıldığı bilinmezken SGK yetkileri de olayı yalanlamadı. BirGün’ün ulaştığı SGK yetkilileri olaya dair bir açıklama yapmayacaklarını ifade etti.