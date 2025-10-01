Mamak AİHL’de velilerden turnike ücreti istendi: “Masrafı karşılamıyorsan başka okula”

İlayda SORKU

Ankara Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yeni görev yapan okul müdürü Şahin Yalçın, geçtiğimiz yıl kurulan turnike sistemi için velilerden 700 TL toplamak istedi. Toplanan paranın öğrenci giriş kartı ücreti olduğu belirtilse de velilere uygulanan baskılar dikkat çekti. Bazı veliler, çocuklarına psikolojik baskı uygulanacağı endişesiyle şikayet etmeye çekiniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in her açıklamasında okullarda para toplanmadığını vurgulamasına rağmen birçok okulda olduğu gibi Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de durum farklı seyretti. Okul girişine geçen yıl kurulan turnike sistemi için öğrencilerin giriş kartı alması gerektiği ve bunun 700 TL’ye mal olduğu belirtildi.

“BAKANLIĞA ŞİKAYET EDERİZ”

İddiaya göre okul idaresi, velilere bu parayı ödemeleri için baskı yaptı. Sınıf öğretmenlerine, “Parayı toplayın. Bu paraları mutlaka getirsin öğrenciler” denildi. Vermeyen velilere ise, “Sizi şikayet ederiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına çocuğunuza karşı ilgisiz olmanız gerekçesiyle şikayet ederiz” tehditleri yöneltildiği öne sürüldü.

Öte yandan müdür yardımcılarından Duygu Ay Türkeş’in de bazı öğrencilere, “Siz salak mısınız? 700 lira veremeyecek kadar gerizekâlı mısınız?” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Okul idaresinin, “Burası proje okulu, çocuğunu buraya gönderen veli bu tip masrafları karşılayacak. Karşılamıyorsa başka okula gönderebilir” ve “Bu parayı öğrenci güvenliğini sağlamak için topluyoruz. Veliler de üzerine düşeni yapmak zorunda. Yapmazsa çocuğunu ihmal ettiği için suç işlemiş olur” gibi söylemleri de velilere baskı uygulandığını ortaya koydu.