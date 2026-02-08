Mamak Belediye Başkanı Şahin'den, Mesut Özarslan’a tepki

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP'den istifa açıklamasında Özgür Özel'e yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Özarslan'ın istifasıyla ilgili açıklama yapan Şahin, “Bu makamlara gelişimizin başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bizleri aday gösteren CHP’nin yetkili organları sayesinde olduğunu unutmamalıyız. Mesut Özaslan’ın Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel‘e yönelik sözlü saldırı ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum. İstifasını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in tutumuna bağlamasını, istifaya bir kılıf hazırlamak olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Son günlerde partimizden istifa edeceği söylentileri yaygınlaşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın, istifasını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in tutumuna bağlamasını, istifaya bir kılıf hazırlamak olarak değerlendiriyorum. Belediye başkanları olarak hepimiz, bu makamlara gelişimizin başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bizleri aday gösteren CHP'nin yetkili organları sayesinde olduğunu unutmamalıyız. Mesut Özaslan'ın Sayın Genel Başkanımıza yönelik sözlü saldırı ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum. Kendilerine kucak açan ve belediye başkanı seçilmelerini sağlayan CHP'den kopup ayrılmayı düşünenlere, seçtikleri dikenli yolda hayırlı yolculuklar diliyorum."