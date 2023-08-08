Mamak Belediyesi çalışanları iş bıraktı

Ankara'da haklarını alamayan Mamak Belediyesi çalışanları iş bıraktı.

HABER MERKEZİ

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, haklarını alamadıkları için iş bıraktı.

Mamak Belediyesi çalışanlarının maaşların yetersizliği ve sendika haklarından yararlanma adına eylem yaptığı belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşler Müdürlüğü çalışanları ''iş bırakma'' eylemi yapıyor denildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin işçi maaşları konusunda suçladığı Mansur Yavaş ise, dün işçiler tarafından davul zurna ile karşılanmıştı.

İşçilere destek paylaşımında bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da, "Emeklilere sosyal yardım verdi diye @mansuryavas başkanı eleştirenler emekçi düşmanı olduklarını bu kez de Mamak Belediyesi'nde gösterdiler. Sabredin emekçi kardeşlerim! Sizleri, sefalet ücretine mahkum eden @MuratKoseMamak yönetiminden kurtarmaya az kaldı" ifadelerini kullandı.