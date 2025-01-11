Mamak Belediyesi’nin üç personeli trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ankara Mamak'ta, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait zift yüklü kamyon, Mamak Belediyesi'ne ait park halindeki kamyonete çarpıp, devrildi. Üzerine zift dökülen kamyonetteki üç belediye işçisi hayatını kaybetti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, hayatını kaybeden belediye çalışanları için taziye mesajı paylaştı.

ABB Başkanı Yavaş'ın taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Mamak’ta meydana gelen elim trafik kazasında, görevleri esnasında hayatını kaybeden Mamak Belediyesi personelleri Ese Güner, Emre Soylu ve Mustafa Ali Köksal’ın acı haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kazaya ilişkin başsağlığı mesajı paylaşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “Mamak'ta meydana gelen trafik kazasında çalışma arkadaşlarımız Ese Güner, Emre Soylu ve Mustafa Ali Köksal'ı kaybettik. Bu büyük kayıp hepimizi derinden üzmüştür. Merhum arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor; acılarını yürekten paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.