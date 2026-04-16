Mamaklı veliler silahlı saldırılara karşı yürüdü
Mamak, Tuzluçayır'da veliler; Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen silahlı saldırılara karşı Mamak'taki okullara yürüdü. Veliler, "Çocukların katili saray rejimi" dedi.
Etki Can BOLATCAN
Tuzluçayır'daki veliler, çocuklarıyla beraber okullardaki saldırıları protesto etti.
Tuzluçayır'da toplanan veliler Sibel İsmet Çalık Ortaokulu, Mehmet Çekiç Ortaokulu ve Süleyman Nazif İlkokulu'na yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.
Veliler, yürüyüşün ardından çocuklarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğretmenlere desteğe gideceklerini belirtti.