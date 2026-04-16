Mamaklı veliler silahlı saldırılara karşı yürüdü

Mamak, Tuzluçayır'da veliler; Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen silahlı saldırılara karşı Mamak'taki okullara yürüdü. Veliler, "Çocukların katili saray rejimi" dedi.

Güncel
  16.04.2026 10:16
  • Giriş: 16.04.2026 10:16
  • Güncelleme: 16.04.2026 10:23
Etki Can BOLATCAN

Tuzluçayır'daki veliler, çocuklarıyla beraber okullardaki saldırıları protesto etti.

Tuzluçayır'da toplanan veliler Sibel İsmet Çalık Ortaokulu, Mehmet Çekiç Ortaokulu ve Süleyman Nazif İlkokulu'na yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Veliler, yürüyüşün ardından çocuklarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğretmenlere desteğe gideceklerini belirtti.

