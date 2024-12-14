Mamak’ta 'hayvan katliamı' iddiası: Valilik tahkikat başlattı

Ankara Mamak Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi - Geçici Bakımevi’ndeki hayvanlara yönelik kötü muameleye dair videolar sosyal medyada yayınlandı.

Ankara Valiliği, Mamak'taki hayvan barınağıyla ilgili sosyal medyada yer alan haberler üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine il jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

"DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK"

Mamak Belediyesi, Kutludüğün Barınağı'nda yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğunu, olayla ilgili olarak Barınakta görevli personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Belediyenin açıklaması şu şekilde:

"Mamak ilçemizde hasta vaziyette bulunan köpekler tedavi edilmek üzere Kutludüğün Barınağımıza getirilmektedir. Dört gün önce sokakta hasta vaziyette bulunarak tedavi edilmek üzere Barınağımıza getirilen ve çadırda müşahade altında tutulan bir köpek gerekli tedavileri yapılmasına rağmen ölmüştür. Aynı çadırda müşahade altında olan diğer köpek, ölen köpeği parçalamıştır. Barınağımızda yaşanan bu elim olay nedeniyle derin üzüntü duyduk. Olayla ilgili olarak, Barınakta görevli personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bu olay üzerine hemen sivil toplum faaliyetlerinde bulunan hayvansever derneklerimiz ile irtibata geçilmiş ve bir protokol yapılmasına karar verilmiştir. Bu protokol gereği hayvanseverler gönüllülük ilkesi çerçevesinde Barınağımıza gelerek inceleme yapabilecek ve gözetim faaliyetinde bulunabilecektir. Yine protokol gereği hayvanseverler, gönüllü olarak Barınağımızda çalışabilecek ve hayvanlarımızın bakımına ve beslenmesine yardımcı olabileceklerdir."