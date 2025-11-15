Mamdani'den grevdeki Strabucks çalışanlarına destek: Sözleşme yoksa kahve de yok!
ABD’de Starbucks çalışanlarının ülke çapında başlattığı grev sürerken, New York’un seçilmiş belediye başkanı Zohran Mamdani işçilere destek vererek boykot çağrısı yaptı. Mamdani sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda “Sözleşme yoksa kahve de yok!” ifadelerine yer verdi.
ABD’de Starbucks baristalarının, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine perşembe günü başlattıkları grev büyürken siyasetçilerden de destek açıklamaları geliyor.
New York’un seçilmiş belediye başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işçilere destek verdi ve kamuoyunu boykota çağırdı.
SÖZLEŞME YOKSA KAHVE DE YOK
Mamdani, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
“Starbucks çalışanları ülke çapında Haksız İş Uygulaması grevine çıktı.
İşçiler grevdeyken Starbucks’tan hiçbir şey satın almayacağım ve sizi de bize katılmaya davet ediyorum.
Birlikte güçlü bir mesaj verebiliriz: No contract, no coffee.”
NE OLMUŞTU?
Starbucks çalışanları, sendika ile şirket arasında süren ancak ilerleme sağlanamayan müzakerelerin ardından 40’tan fazla şehirde grev kararı aldı.
Grev, şirketin yoğun kampanya günlerinden biri olan “Red Cup Day”e denk gelerek geniş görünürlük kazandı.
Tıkanma aşamasına geldiği belirtilen görüşmelerde sendika; daha iyi ücret, daha öngörülebilir vardiya düzeni ve toplu sözleşme talep ediyor.