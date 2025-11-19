Mamdani, Netanyahu kararını yineledi: "New York'a gelirse tutuklanacak"

New York’un seçilmiş Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlamasına sayılı günler kala İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "kente gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararını uygulayacağı" yönündeki açıklamalarını tekrarladı.

Amerikan medyasından ABC7 televizyonunda canlı yayına katılan Mamdani, New York'un mevcut Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e yaptığı ziyarette Netanyahu ile görüşmesine tepki gösterdi.

"UCM KARARI BAĞLAYICI"

New York'u "uluslararası hukukun geçerli olduğu bir şehir" olarak nitelendiren Zohran Mamdani, "sivilleri kasten hedef almak ve açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmakla" suçlanan Netanyahu hakkındaki UCM kararının bağlayıcılığına dikkat çekti.

Mamdani, "Buranın uluslararası hukuka bağlı bir şehir olduğunu defalarca dile getirdim. Bu duruş, söz konusu kişi ister Binyamin Netanyahu ister Vladimir Putin olsun, UCM tarafından çıkarılan yakalama kararlarının arkasında durmayı gerektirir" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında ABD basınına verdiği demeçte de "yasal şartların oluşması halinde tutuklama işlemini gerçekleştireceğini" belirten Mamdani, bu restini tekrarladı, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emirlerini uygulayacağını, Netanyahu'nun "New York'a ayak basması halinde tutuklanacağını" bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI ADAMS'IN İSRAİL ZİYARETİ

Koltuğunu devretmeye hazırlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams ise İsrail'e veda ziyareti düzenledi. Tel Aviv'de Netanyahu ile görüşen Adams, İsrail basınına verdiği demeçte İsrail Başbakanı'nı Mamdani’nin yemin törenine davet etti.

Adams, "Başbakan'ın şehri ziyaret etmesi gerektiğine inanıyorum. İsrail dışındaki en büyük Yahudi toplumuna güçlü bir mesaj vermek adına, 1 Ocak'taki törene katılarak başlangıcı yapmalı" şeklinde konuştu.

Eric Adams, "Buraya, İsrail'e geri dönüp size bir belediye başkanı olarak hizmet ettiğimi bilmenizi istedim. Benim için her şeyden daha önemli olan o unvanı taşımaya devam etmek istiyorum: Ben sizin kardeşinizim" ifadelerini kullandı.