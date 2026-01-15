Mamdani'nin resmi konutunda ilk değişikliği belli oldu: Taharet musluğu taktıracak

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, resmi konutunda yapacağı ilk değişikliğin taharet musluğu taktırmak olacağını söyledi.

12 Ocak Pazartesi resmi konutu Gracie Mansion’a eşi Rama Duwaji ile yerleşen Mamdani, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mamdani, “Bu gece Gracie’de uyuyacağım ilk gece olacak. Bizi Upper East Side’da şimdiden karşılayan herkese çok müteşekkiriz ve bu şehirde gençliğimde ziyaret ettiğim pek çok müzeye yürüme mesafesinde, büyüdüğüm ilçeye geri dönmekten mutluyum” dedi.

Güvenlik depozitosu ödemediğiyle ilgili şaka yapan Mamdani, Gracie Mansion’u kalıcı sahipler olarak değil, geçici emanetçiler olarak gördüklerinin altını çizdi.

KEDİ SAHİPLENECEK

Mamdani, köşkün içinde neyi değiştirmeyi planladığı sorulduğunda kararların ilerleyen günlerde verileceğini söyledi.

Mamdani, ilk değişiklik olarak taharet musluğu taktırmak olacağını söyledi.

Mamdani ayrıca kedi sahiplenme fikrinin bulunduğunu alerjisi sebebiyle de gerekli aşıları yaptırdığını belirtti.

Mamdani, ayrıca günlük alışkanlıklarının aynı kalacağını söyledi.

New York’un yeni belediye başkanı metroya binmeye, otobüs kullanmaya ve New Yorklularla sokaklarda vakit geçirmeye devam edeceğini aktardı.