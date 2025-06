Mamdani’nin zaferi bize ne öğretebilir?

Jared ABBOTT

Zohran Mamdani’nin New York Belediye Başkanlığı için Demokrat Parti ön seçimlerindeki zaferi, muazzam ve dünyayı sarsan bir sürprizdi. Geçen ekim ayında kampanyasını duyurduğunda, siyasi çevreler dudak bükmüştü: City & State’in manşetinde “Bu Filistin yanlısı sosyalist gerçekten New York’un bir sonraki belediye başkanı olabilir mi?” sorusu yer alıyordu. Politico’nun New York Playbook’u için Mamdani, varlığı Brad Lander veya Jessica Ramos gibi yerleşik ilericilere zarar verebilecek “zayıf bir ihtimalden” biraz daha fazlasıydı. Bir aydan kısa bir süre önce, bahis piyasaları ona ağır favori Andrew Cuomo’yu yenmesi için %6 şans veriyordu.

Yine de Mamdani kazandı - hem de sıralı tercihli oylamanın yedinci turunda kıl payı kazanarak değil, ilk tercih oylarında Cuomo’yu geçerek ve seçim gecesi kesin zaferini ilan ederek. Onun bu zaferi net bir mesaj veriyor: Cesur bir popülist kampanya ve ekonomik meselelere keskin bir şekilde odaklanmak, siyasi çevreler, milyarderler ve parti müesses nizamı karşısında saf tutsa bile seçmenlere ulaşabilir. Mamdani’nin çarpıcı zaferi, hem New York şehrinde hem de ötesinde sol siyasete dair canlı dersler sunuyor.

İŞÇİ SINIFINA ULAŞTI

İlericiler için bu yarış, İşçi Sınıfı Politikaları Merkezi’ndeki (CWCP) çalışmalarımızda uzun süredir savunduğumuz ekonomik-popülist stratejinin güçlü bir teyidi oldu. CWCP araştırmacıları Matt Karp ve Dustin Guastella’nın 2021 tarihli bir Guardian makalesinde yazdığı gibi, “Demokratlar kazanmak için temel ekonomik meseleleri benimsemelidir.” Son beş yıldaki diğer birçok ilerici adayın aksine, Mamdani’nin yaptığı tam olarak buydu. Kampanyası son derece disiplinliydi ve konut, ulaşım, ücretler ve gündelik hayat pahalılığına sıkı bir şekilde odaklanmıştı. Bu mesaj sadece ilerici tabanın çekirdeğine değil, aynı zamanda geleneksel olarak ilerici adaylardan uzak duran veya Demokrat Parti ön seçimlerine hiç katılmayan birçok New Yorklu işçi sınıfı mensubuna da ulaştı.

Daha da önemlisi, Mamdani diğer birçok solcu adayın ayağını kaydıran konularda pragmatik bir yaklaşım benimsedi. Kamu güvenliği reformunu reddetmeden “polisin fonunu kesin” söyleminden uzak durdu ve daha ılımlı veya apolitik seçmenleri uzaklaştırabilen aktivist jargonundan kaçındı. Sonuç, daha önceki ilericilerin tökezlediği yerlerde yankı bulan bir kampanya oldu. Mamdani, birçok işçi sınıfı mahallesinde önceki sol-liberal adaylardan daha iyi performans gösterdi ve platformunun hayat pahalılığı meselelerine yaptığı vurgu, muhtemelen nadiren oy kullanan seçmenleri sandığa çekmeye yardımcı oldu. Nitekim katılım bir milyonu aştı - bu, geçmiş altı belediye başkanlığı ön seçiminin herhangi birinden daha yüksek bir rakamdı.

Mamdani’nin ekonomiye odaklı, ideolojik olarak pragmatik yaklaşımı özellikle önemlidir, çünkü nadiren oy kullanan Demokrat seçmenler, düzenli oy kullananlara göre hem ideolojik olarak daha az ilerici hem de ekonomik olarak daha güvencesiz olma eğilimindedir. Mamdani’nin bu seçmenlerin birçoğunu harekete geçirmedeki bariz başarısı, ekonomiyi önceliklendiren bir mesajın ilericilerin seçmen kitlesini alışılmışın ötesine genişletmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

DEMOKRATLARA DERSLER

Burada genel olarak Demokratlar için de dersler var. İlk olarak, Trump karşıtı olmak yeterli değil. Bernie Sanders’ın yazdığı gibi, Mamdani’nin zaferi “olumlu bir vizyon ve işlerin neden bu şekilde olduğuna dair bir analiz ortaya koymamız gerektiğini” gösteriyor. Bu, CWCP’nin kritik salıncak eyalet Pennsylvania’da yaptığı ve 2024 seçmenlerinin, Trump’ı demokrasiye yönelik bir tehdit olarak gösteren olumsuz saldırılardan (bu tehditler ne kadar gerçek olursa olsun) ziyade, olumlu ekonomik popülist söylemlerle ikna olma olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu gösteren kendi anketleriyle de tutarlıdır.

İkinci olarak, karizma ve iletişim önemlidir. Ünlü bir örnek olarak Kamala Harris de dahil olmak üzere birçok Demokratın aksine, Mamdani halkla iç içe siyasette son derece etkili ve seçmenlere bulundukları yerde - ister etkileyici saha tarama operasyonuyla sokakta, ister yaratıcı, samimi ve genellikle komik kısa videolarla internette, isterse de uzun formatlı podcast’ler aracılığıyla - ulaşmada usta. Çoğu Demokratın aksine, taban seviyesinde hem samimi hem de özgün hissettiren bir imaj yaratmayı başardı.

Ve son olarak, Mamdani’nin zaferi - eğer bir başkasına daha ihtiyaç varsa - Demokrat müesses nizamın gerçeklikten fena halde kopuk olduğunun açık bir göstergesidir. Mamdani’ye karşı neredeyse oybirliğiyle gösterdikleri muhalefet, 2020’de Sanders’a karşı safları sıklaştırarak gösterdikleri direnişi anımsattı ve kendi tabanından kopuk bir parti eliti imajını pekiştirdi.

Mamdani’nin zaferi, Demokratlar için bir uyanış çağrısı olmalı (ama ne yazık ki muhtemelen olmayacak). Birçok Demokratın aradığını iddia ettiği enerji, fikirler ve seçim potansiyeli zaten burada, ancak ana akım Demokratlar henüz bunları benimsemedi.

YEREL STRATEJİ

Aynı zamanda, Mamdani’nin zaferinin, özellikle New York şehri gibi Demokratların kaleleri dışındaki ilerici siyaset hakkında genel olarak neyi gösterip neyi göstermediği konusunda net olmak önemlidir. Birincisi, Mamdani’nin zaferi, her yerdeki ilericilerin bölücü sosyal konularda olabildiğince solda bir kampanya yürütüp yine de işçi sınıfı seçmenlerine ulaşabileceği anlamına kesinlikle gelmez. Aksine, Mamdani’nin kendi stratejisi bu sınırların farkında olduğunu yansıtıyor.

Mamdani’nin kendisine yönelik saldırı yağmuruna rağmen galip gelmesi etkileyici, ancak bu, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu veya rekabetin yakın olduğu bir bölgede de benzer şekilde etkili olacağı anlamına gelmez. Aslında Mamdani, daha tartışmalı duruşlarına yönelik tepkilerin üstesinden büyük ölçüde geldi çünkü karşılaştığı seçmen kitlesi oldukça ilerici ve dolayısıyla nispeten affediciydi. New York şehrindeki Demokrat Parti ön seçmenleri, %55’e varan oranla alışılmadık derecede yüksek oranda üniversite mezunu seçmen içerir. Bu seçmenler, kilit salıncak eyaletlerdeki genel seçim seçmenlerinin yalnızca yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır. Mamdani’nin böyle bir seçim ortamında aynı saldırıların üstesinden gelebileceğini hayal etmek zor.

Üniversite mezunu seçmenler bir New York şehri Demokrat Parti ön seçimini kazanmak için yeterli olabilir, ancak bu aritmetiğin tutmadığı kilit salıncak eyaletlerde ve bölgelerde durum hiç de böyle değil. Mamdani’yi zafere taşıyan koalisyon - kiracılar, hizmet sektörü çalışanları ve ilerici profesyoneller - gerçek ve büyüyen bir koalisyondur. Ancak ulusal seçimleri ve hatta birçok eyalet çapındaki yarışı kazanmak için yeterince büyük değil. Trumpçılığı durdurmak ve çalışan insanlara anlamlı kazanımlar sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz ulusal koalisyonları kurmak için ilericiler, son yıllarda kaybettikleri her kökenden birçok işçi sınıfı seçmenini nasıl geri kazanacakları sorunuyla hâlâ boğuşmak zorundadır. Bu mücadelenin bir kestirme yolu yoktur.

Bunların hiçbiri Mamdani’nin zaferini küçümsemek anlamına gelmiyor. Kampanya, her çekişmeli bölge için herkese uyan tek bir model olmayabilir, ancak Sol için bir dönüm noktasıdır, muhtemelen bu nesil ilerici siyasetin en önemli seçim atılımıdır. Bu, net, ayakları yere basan ve ekonomiye odaklanmış bir kampanyanın, iyi finanse edilmiş ve derinlere kök salmış bir muhalefete karşı bile ne kadar ileri gidebileceğinin güçlü bir kanıtıdır.

Kaynak: Jacobin.com

Çeviren: Umut Can FIRTINA