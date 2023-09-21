Mame Thiam, attığı gollerle Kayserispor'a ilk 5 haftada büyük katkı verdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un bu sezon attığı 6 golün 5'ini, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanına da sahip olan Senegalli yıldızı Mame Thiam kaydetti.

Thiam, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin rakip ağları havalandırdığı 6 golün 5'ine imzasını atarak, alınan 9 puana doğrudan katkı sağladı.

Ligde yapılan karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 90'ar dakika oyunda kalan Thiam, ilk golünü deplasmandaki İstanbulspor maçında attı.

Daha sonra Kayserispor'un evinde oynadığı Samsunspor karşılaşmasında da fileleri havalandıran Thiam, Antalyaspor maçında 1 ve Gaziantep FK mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Thiam, takım arkadaşı Anthony Uzodimma'nın Samsunspor maçında attığı golün de asistini yapan isim oldu.

Aynı zamanda 25 golle Kayserispor'un Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını kazanan Thiam, bu alanda 21'er golü bulunan Ariza Makukula ve Bobo'yu geride bıraktı.

Senegalli futbolcu, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında ise 5 golü bulunan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile zirveyi paylaşıyor.