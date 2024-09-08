Mamure Kalesi’nin dibindeki alan için jeotermal ruhsatı verildi: Yurttaş tepkili

Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan Mamure Kalesi ve Pullu Tabiat Parkı’nın da bulunduğu sahili de kapsayan bölgede jeotermal için sondaj çalışmasının yapılmasına tepki gösteren yurttaşlar, söz konusu bölgenin tarım alanı olduğunu belirterek projeye karşı çıktı.

Yenianamur.com.tr'de yer alan habere göre yurttaşlar tarım bölgesi olan bir yerde böyle bir çalışma istemediklerini ifade ederek, çalışmanın durdurulmasını yetkililerden talep ediyor.

Bozdoğan Mahallesi’nde yer alan kıyı şeridi ile tarım ve ormanlık alanları da kapsayan sahada jeotermal amaçlı sondaj yapmak isteyen Alanya merkezli şirkete karşı halk ve çevre platformları uzun süredir mücadele ediyor.

TARIMSAL ÜRETİM ALANLARINA ZARAR VERMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Bozdoğan Mahallesi'nde yapılması planlanan Öz Şimşek Jeotermal Enerji Sistemleri İnş. Tar. Turz. Ltd. Şti. tarafından başvurusu yapılmış sondaj çalışmasına karşı yurttaş tepkili.

Tarım alanlarının içinde kalan ÇED poligonu ve jeotermal sondaj faaliyeti konusunda ilgili kurumlar tarafından bilgilendirilmediklerini dile getiren mahalle halkı, projenin tarımsal üretim alanları ve yerleşimlere zarar vermesinden endişe ediyor.

Mahkeme süreci devam etmesine rağmen şirketin Pullu Tabiat Parkı’nın üst kesiminde faaliyete başlama hazırlığı yaptığını ifade eden bölge halkı, proje tanıtım dosyasındaki izinlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının yetkili birimlerce araştırılmasını istiyor.