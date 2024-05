'Mamut Art Project' 11. kez düzenlenecek

Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağımsız yetenekleri sanat profesyonelleri ile buluşturan Mamut Art Project'in 11. Edisyonu, 22 - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenleniyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağımsız yetenekleri sanat profesyonelleri ile buluşturan Mamut Art Project'in 11. Edisyonu 22 Mayıs Çarşamba günü Yapı Kredi bomontiada’da ve çevrimiçi platformu mamutartproject.com adresi üzerinden eş zamanlı olarak başlayacak. Mamut’ta Türkiye’nin farklı yerlerinden katılan 41 sanatçının eserleri sergilenecek.

Yılda 20 bin kişi tarafından ziyaret edilen Mamut Art Project’in bu yılki jüri üyeleri arasında Salt Programlar Sorumlusu Amira Akbıyıkoğlu Arzık, sanatçı Burçak Bingöl, bağımsız küratör ve yazar Jessica Cerasi, SAHA Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Haro Cümbüşyan ve Sanatorium Gallery Yönetici Ortağı Adnan Yerebakan yer aldı. Sanatçılarına süresiz danışmanlık sağlarken eserlerini sergileme ve kendilerini tanıtma fırsatı da sunan Mamut Art Project İstanbulluları kültür ve sanat dolu bir haftaya davet ediyor.

Yapı Kredi bomontiada’da ziyarete açılacak olan sergide, sanatçılar Adéla Matalová, Ahmet Mert Hasret, Ali Arda Özdeniz, Anıl Can, Arda Cosan, Aurora Tuğçe Aydın, Baran Efe Öztürk, Ben Grosse -Johannboecke, Betül Kotil, Burçin Esin, Burcu Toral, Çağrı Dizdar, Cem Yünür, Defne Parman, Dilan Perişan, Dilay Öğmen, Ece Duran, Ece Erbil, Ece Yalçın, Elif Acar, Emre Taş, Enes Helvacı, Heper Sayar, İlhak Altıparmak, Kübra Su Yıldırım, Merve Karakoç, Merve Zeybek, Mina Havutcu, Mine Kemertaş, Nazif Can Akçalı, Neda Aydın, Özge Akdeniz, Özlem Can, Şafak Kocaoğlu, Şahsenem Altıparmak, Sena Soykök, Serhat Kır, Songül Karakoç, Sude Erkoyuncu, Süreyya Kağan Tekkaya ve Vardal Caniş’in eserleri yer alıyor.

Mamut Art Project, 22 - 26 Mayıs 2024 Tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.