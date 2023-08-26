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Manav ile üst katlardaki 3 daire, yangında kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 11:06
  • Giriş: 26.08.2023 11:06
  • Güncelleme: 26.08.2023 11:06
Kaynak: DHA
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Manav ile üst katlardaki 3 daire, yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 3 katlı binanın altındaki manavda çıkan yangın, üst katlara da sıçradı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, manava ve daireler, kullanılamaz hale geldi.

Liman Mahallesi'nde 3 katlı binanın altındaki Mustafa Aşgın’a ait manavda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede, üst katlara da sıçradı.

Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında manav ve üst katlardaki daireler kullanılamaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

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