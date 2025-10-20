Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten CHP Genel Merkezi'ne ziyaret

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça ile birlikte DİSK Genel İş Sendikası ile CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ankara temasları kapsamında ilk olarak DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile bir araya gelen Çiçek, belediye çalışanlarının haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konularında Çalışkan ile görüş alışverişinde bulunuldu. Çiçek, “İşçinin alın terine, emeğin kutsallığına inanan bir anlayışla, her zaman emekçiden yana bir duruş sergilemeye devam edeceğiz” dedi.

Ardından CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Ensar Aytekin ile görüşen Çiçek, Manavgat Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi verdi.

Görüşmelerde, yerel yönetimlerin karşılaştığı güncel sorunlar ve halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetler değerlendirildi.

Çiçek, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, “Yerel yönetimlerde dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla hareket ederek hem çalışanlarımız hem de hemşehrilerimiz için daha güçlü bir hizmet yapısı oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.