Manavgat Belediye Başkanı kim? Manavgat Belediye Başkanı neden CHP'den istifa etti?

Manavgat Belediyesi’nin güncel yönetimi merak konusu olurken, özellikle “Manavgat Belediye Başkanı kim?” ve “Manavgat hangi partide?” soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) aday olan Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediye Başkanı seçilmiştir. Buna karşın belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında tutuklu bulunmaktadır.

NİYAZİ NEFİ KARA KİMDİR?

1969 yılında Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Hatıplar köyünde doğan Niyazi Nefi Kara, tıp eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Uzmanlık eğitimini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında aldıktan sonra uzun yıllar çeşitli illerde hekimlik yaptı. Antalya’da özellikle sağlık hizmetleri ve toplum yararına çalışmalar yapmıştır. 2015 ve 2018 yılları arasında CHP Antalya Milletvekili olarak görev yapmış, ardından 31 Mart 2024 seçimlerinde Manavgat Belediye Başkanı seçilmiştir.

MANAVGAT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Seçim sonuçlarına göre Manavgat Belediyesi 2024 yılında CHP’ye geçmiştir. Bu durum, yerel seçimler sonrasında en çok sorulan “Manavgat Belediyesi hangi partide?” sorusunun da yanıtıdır.

NİYAZİ NEFİ KARA NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, partisinden istifa etti. Kara, X hesabından yaptığı açıklamada, "Diğer tutuklu belediye başkanları için masumiyet karinesi nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.