Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Kara, 27 Nisan’daki duruşmada yeni delil sunacağını açıkladı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Niyazi Nefi Kara, 27 Nisan’daki duruşmada yeni deliller sunacağını bildirdi.

Kara, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:

"Daha önceki duruşmalarda, tarafıma yönelik bir kumpas kurulduğunu ve bu kumpasın hangi saiklerle oluşturulduğunu, dosyada yer alan deliller ışığında ayrıntılı biçimde ortaya koymuştum. Ancak 27.04.2026 tarihinde yapılacak duruşmada, bu sürece ilişkin şimdiye kadar sunulanların ötesinde, hem en somut hem de en çarpıcı nitelikteki delili mahkemenin takdirine sunacağım. Söz konusu delil, yalnızca iddialarımı desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda kurulan kumpasın vahametini açık ve tartışmasız bir şekilde gözler önüne serecektir.

Gelinen aşamada, 27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek duruşmaya; basın mensuplarını, kamuoyunu ve tüm vatandaşlarımızı süreci yerinde takip etmeleri adına davet ediyorum."