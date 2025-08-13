Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, görevinden ve CHP'den istifa etti

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, 7 Ağustos'ta tahliye edilen Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, CHP üyeliği, belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Gülsüm Özer, 7 Ağustos’ta tahliye edildi. Gülsüm Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP üyeliği, belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

"FAYDALI OLAMAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşananların kendisi için çok zor bir süreç olduğunu ve vefasızlığı en ağır biçimde hissettiğini söyleyen Gülsüm Özer, “Yaşadığım bu süreçte aldığım travmadan dolayı psikolojim bozuldu. Bundan sonraki süreçte faydalı olamayacağımı düşündüğümden dolayı belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığından istifa ediyorum. Aynı zamanda CHP üyeliğinden de istifa ediyorum. Her şeyin 'mış' gibi yapılıyor olması beni çok üzdü. Tüm bu nedenler şahsımı çok üzdüğünden ve psikolojimin bozulması nedeniyle istifa yolunu seçtiğimi tüm kamuoyuna bildiririm” dedi.