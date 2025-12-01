Manavgat Belediyesi davası yarın başlıyor

Haber Merkezi

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 32 ayrı suç unsuru içeren iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Suç örgütü kurmak ve yönetmek' iddiasıyla 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Manavgat Belediye Başkanaı Niyazi Nefi Kara'nın ayrıca 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'Kazanç müsaderesi', 'İcbar suretiyle irtikap', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma', 'Zimmet' suçlamalarından cezalandırılması istendi.

İddianameyle 41 kişi hakkında dava açılırken, tutuklu olan 9 kişinin 'örgüt yöneticisi' sıfatı taşıdığı ifade edildi. İddianamede; "örgüt yöneticisi" olduğu iddia edilen tutuklu belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter, Hüseyin Cem Gül, iş insanı Mesut Kara ile tutuksuz iş insanları İ.G, D.D'nin verdikleri ifadelerle, "etkinlik pişmanlıktan" yararlandırılmaları istendi.

İddianamede sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok belge yer aldı. Soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 41 kişi, 2 Aralık yarın Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkacak.