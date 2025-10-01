Manavgat Belediyesi iddianamesi: 41 kişi yargılanacak

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet iddialarıyla aralarında tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame, Manavgat 3. Ağır Mahkemesi'ne gönderildi.

T24'te yer alan habere göre Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi ve bağlı kurumlarında görev yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 6 belediye başkan yardımcısı, üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının dahil olduğu rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine 7 Mayıs'ta soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda 4 Temmuz'da Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında yer aldığı 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.

CHP'li Belediye Başkanı Kara ve 18 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 2 eski belediye meclis üyesi, 23 Eylül'de etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmişti.

ÖZEL "KUMPAS KURULDU" DEMİŞTİ

Manavgat Belediyesi operasyonu sırasında baklava kutusunda rüşvet paraları bulunmuş ve anlık olarak basına servis edilmişti. CHP Lideri Özgür Özel ise operasyonla kendilerine kumpas kurulduğunu iddia etmişti. Özel, "Baklavacı var ya, baklavacı. Hani polis geliyor, ‘Aç kutuyu’ diyor, açıyor. Açarken eli bile titremiyor. Gayet sakin, hazırlıklı. Kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. O baklavacı var ya bir ay önce polis onu almış. Onu bir ay önce çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli bir paketle yüzde 99,9 uyuşturucuyla yakalamış. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya yollamışlar, peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Peki plan ne? Baklavacıyı aldılar, baklavacıyı aldılar. Baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar. Manavgat’ta AK Parti ile CHP arasında üç belediye meclis üyesi fark var. Baklavacı dört isim söyledi, dördünü içeri aldılar. Ve hızla belediye meclis seçimine gidip Manavgat’ı AK Parti‘ye geçirmeye çalıştılar. Tam o sırada, içerideki belediye meclis üyelerinin üçü istifalarını verdiler, iletildi. Onların yerine belediye meclis üyeleri yedekten geldi. AKP’nin hesabı o anda tutmadı” demişti.