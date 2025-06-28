Manavgat Belediyesi Kızılağaç Halk Plajı hizmete açıldı

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, Kızılağaç Halk Plajı'nı törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Manavgat’ta açabileceğimiz birkaç alan daha kaldı. Bütün çalışmalarımız, halk kafelerimiz, emekli kahvelerimiz, kadınlar kahvelerimiz, plajlarımız, hepsi insana dair. Geçtiğimiz hafta otizm merkezinin temelini attık, inşallah önümüzdeki yıl bu dönemlerde açacağız. Yakında hep beraber bir huzurevi temeli atacağız" dedi.

Açılışa, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Plajda duş, tuvalet, soyunma kabini, şezlong, şemsiye ve otopark gibi birçok olanak vatandaşların kullanımına sunuluyor. Kızılağaç Halk Plajı, yaz boyunca Manavgatlılara nefes alacak yeni bir alan sunacak.

"Yakında hep beraber bir huzurevi temeli atacağız"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tüm projelerin merkezinde insan odaklı bir anlayışın yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Plajlarımızı açmaya devam ediyoruz. Manavgat’ta açabileceğimiz birkaç alan daha kaldı. Bütün çalışmalarımız, halk kafelerimiz, emekli kahvelerimiz, kadınlar kahvelerimiz, plajlarımız, hepsi insana dair. Geçtiğimiz hafta otizm merkezinin temelini attık, inşallah önümüzdeki yıl bu dönemlerde açacağız. Yakında hep beraber bir huzurevi temeli atacağız. Manavgat’a yakışan büyük ve güzel bir yer olacak. Yine bir kütüphanenin altyapısını hazırladık. Manavgat’ın yoğun işçi göçü alan bölgeleri için de taziye evi hazırlıklarımızı tamamladık. Kendi dönemimizde Kızılağaç bölgesinde sosyal konut projesi için yer ayarlayacağız. Bunun için bakanlıkla ve TOKİ ile görüşüyoruz. Ya iş birliği içerisinde ya da kendi modelimizle yapacağız. Hedefimiz sadece insana hizmet. Bugün açılışını yaptığımız plajımızı ilk kez gezdim ve gerçekten çok beğendim. Sizlere yakışan güzel bir yer olmuş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Manavgat Belediyesi tarafından açılışla ilgili yapılan açıklamada ise "Manavgat Belediyesi olarak kıyıların ve sahillerin herkesin olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, halkımızın rahatça, huzurla ve güvenle denize girebileceği alanları açmaya devam edeceğiz" denildi. Açıklamada ayrıca belediyeye ait Gündoğdu, Çolaklı 1, Çolaklı 2, Evrenseki, Boğaz Otel, Kızılot, Nar 1, Nar 2 ve Nar 3 Halk Plajları'nın da yaz sezonu boyunca hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Kızılağaç Mahallesi Muhtarı Damla Kaya, Başkan Kara’ya çiçek takdim ederek mahalle sakinleri adına teşekkür etti.