Manavgat Belediyesi meclis üyeliğinde 'istifa' tartışması: YSK'den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Manavgat Belediyesi’ndeki, "rüşvet ve yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan ve istifa eden bir belediye meclis üyesinin 5 gün sonra istifasını geri çekmesini kabul eden Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kararını “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırdı.

Manavgat Belediyesi’nde, "rüşvet ve yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan ve istifa eden belediye meclis üyelikleri yerine getirilecek yedek üyelerle ilgili tartışmaya Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son noktayı koymuş, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri gereği istifa eden üyeler yerine CHP’li yedek üyelerin belediye meclis üyesi olarak belirlenmesine karar vermişti.

İSTİFASINI 5 GÜN SONRA GERİ ALDI, İŞLEME KONULMAMASINI İSTEDİ

Ancak, 7 Temmuz 2025 tarihli dilekçe ile belediye meclis üyeliğinden istifa eden Mehmet Engin Tüter, 12 Temmuz 2025 tarihli dilekçe ile istifasını geri aldı ve istifasının işleme konulmaması talebiyle Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulundu.

Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Tüter’in talebini kabul ederek, istifasının geri aldığının tespitine karar verdi.

KONU CHP TARAFINDAN YSK’YE TAŞINDI

CHP Manavgat İlçe Sekreteri Ozan Gündüz ve Manavgat Belediye Meclis Üyesi Adil Baybuğ, Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca yapılan bildirimin kaldırılmasını istedi, kararın hukuka aykırı olduğu belirtilerek karara itiraz edildi. CHP’nin itirazı nedeniyle konu YSK’ye taşındı.

YSK, "İstifa tek taraflı bir hukuki tasarruf olup, istifa edilmekle birlikte derhal hüküm ifade eder ve bu istifanın geri alınması mümkün olmadığı gibi bu konuda ilçe seçim kurullarının yetkisi bulunmamaktadır" gerekçesiyle, Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararının “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.

SEÇİM BUGÜN YAPILACAK

Manavgat Belediyesi’nde “rüşvet ve yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine Belediye Başkan Vekilliği seçimi bugün yapılacak.

Seçimde, istifa eden belediye meclis üyeleri yerine yedekten belirlenen CHP’li üyeler oy kullanacak.