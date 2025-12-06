Manavgat Belediyesi'nde "rüşvet" davasında 3 tahliye

Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusundaki parayla gündeme gelen rüşvet davasında tutuklu sanıklar Hüseyin Keçer, Osman Zafer Keçer ve Bulem Şahbaz tahliye edildi.

Antalya Manavgat Belediyesi yöneticilerine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında belediye başkanlığından uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasının dördüncü gününde, Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık salonda hazır bulundu.

Müştekiler Zafer Süral ile İbrahim Mutlu ise belediyedeki işlerini halledebilmek için sanıklara birçok defa rüşvet vermek zorunda kaldıklarını iddia etti.

"RÜŞVETTEN HABERİM YOK"

Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ise iddianamede iddia edildiği gibi bir örgüt kurmadığını öne sürüp "Paradan nefret ederim. Dört gündür dinledim, bir Allah'ın kulu 'Nefi Kara benden para istedi' diyemedi. Benim alınan verilen rüşvetten haberim yok. Beraatım olmazsa tahliye ederseniz sevinirim. Kaçmayız, kaçacak yerimiz yok." diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter, iddianamede iddia edildiği gibi bir suç örgütünün olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Keçer, Osman Zafer Keçer ve Bulem Şahbaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

6 AYRI SUÇLAMA

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Genişletilen soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.

Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.