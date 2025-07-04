Manavgat Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Kara dahil 34 kişi gözaltına alındı
CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da olduğu 34 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
'Rüşvet' iddiasıyla Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 34 kişi gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili 'rüşvet' alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.
Yürütülen çalışma kapsamında, "Belediye Başkanı Kara’nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği" öne sürüldü.
ÇOK SAYIDA İDDİA VAR
Çok sayıda iddiaya dayandırılarak yürütülen soruşturmanın ardından belediyeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.
Polisin belediyedeki araması devam ediyor.